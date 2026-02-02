PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken hinters Steuer gesetzt

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 64-jähriger Mann rechnen. Ein Zeuge hatte am Sonntagvormittag die Polizei verständigt, als er sah, wie der scheinbar bereits alkoholisierte Mann aus einer Schnapsflasche trank, ins Auto stieg und davonfuhr. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und knapp 1,3 Promille anzeigte, musste der 64-jährige Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung vor Kino - Polizei sucht Zeugen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz in der Meistershofener Straße im Bereich des Kinos ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Beamten waren gegen 0:40 Uhr gerufen worden und trafen neben mehreren Beteiligten auch zahlreiche Schaulustige an. Die etwa siebenköpfige Tätergruppierung hatte offenbar bereits das Weite gesucht. Die Ermittlungen der Polizei, zu denen auch die Auswertung einer Videoaufzeichnungen gehört, dauern an. Neben körperlichen Übergriffen soll es auch zu einer Bedrohung und einer Sachbeschädigung gekommen sein. Personen, die Hinweise zur Identität der flüchtigen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Neukirch

Täter dringen in Wohnhaus ein

Nach einem Diebstahl zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen aus einem Wohnhaus in der Kreuzweiherstraße ermittelt die Polizei Tettnang. Unbekannt verschafften sich über einen Hintereingang, der den ersten Erkenntnissen zufolge unverschlossenen gewesen sein dürfte, Zutritt zum Haus. Im Büro öffneten die Täter eine Geldkassette, stahlen einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag daraus und bedienten sich darüber hinaus auch an einem Geldbeutel. Personen, die insbesondere zwischen 13.45 Uhr und 8 Uhr im Bereich Neukirch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

