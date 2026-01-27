PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.01.2026. Amtseinführung

Salzgitter (ots)

Presse-Einladung

Amtseinführung von Frau Kriminaldirektorin Imke Krysta als Leiterin der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Zur Amtseinführung von Frau Imke Krysta als neue Leiterin der Dienststelle laden wir Sie als interessierte Pressevertretende herzlich ein.

Die offizielle Amtseinführung findet am 04. Februar um 10:00 Uhr in den Räumen der Polizeiinspektion in Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 21, statt.

Nach dem offiziellen Teil haben Sie die Gelegenheit, die neue Dienststellenleiterin in einem Gespräch kennen zu lernen.

Zur besseren Koordination der Veranstaltung bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung bezüglich ihrer Teilnahme.

Bitte nutzen Sie hierzu die Mailadresse

pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie eine Teilnahme ermöglichen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

