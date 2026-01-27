Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.01.2026. Amtseinführung

Presse-Einladung

Amtseinführung von Frau Kriminaldirektorin Imke Krysta als Leiterin der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Zur Amtseinführung von Frau Imke Krysta als neue Leiterin der Dienststelle laden wir Sie als interessierte Pressevertretende herzlich ein.

Die offizielle Amtseinführung findet am 04. Februar um 10:00 Uhr in den Räumen der Polizeiinspektion in Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 21, statt.

Nach dem offiziellen Teil haben Sie die Gelegenheit, die neue Dienststellenleiterin in einem Gespräch kennen zu lernen.

