Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 23./24.01.2026

Peine (ots)

Fahrt mit einem Lkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Ort: 31224 Peine, Celler Straße

Zeit: Fr., 23.01.2026 17:26

Freitagnachmittag wurde die Polizei auf eine 49jährige Verkehrsteilnehmerin aufmerksam, welche mit ihrem Pkw die Celler Straße befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Verdacht, der durch die Frau bestätigt wurde. Ein entsprechender Konsum wurde eingeräumt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, fertigten eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Polizeikommissariat Peine
