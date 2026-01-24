Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.01.2026

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus diversen Sattelzugmaschinen sowie Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung

24.01.2026, 02:35 Uhr, Kurze Wanne, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw in der Straße Kurze Wanne im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit seinem Pkw. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich der Langen Wanne angehalten werden. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete jedoch fußläufig und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten an dem genutzten Pkw entwendete Kennzeichen festgestellt werden. Weiterhin konnten in dem Fahrzeug diverse Behältnisse gefüllt mit einer nicht unerheblichen Menge von Dieselkraftstoff vorgefunden werden.

In der Straße Kurze Wanne stellten die Beamten zudem fest, dass bei insgesamt vier Sattelzugmaschinen der Tank aufgebrochen wurde und augenscheinlich der Dieselkraftstoff entwendet worden war.

Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren wegen Diebstahls sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell