PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.01.2026

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus diversen Sattelzugmaschinen sowie Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung

24.01.2026, 02:35 Uhr, Kurze Wanne, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw in der Straße Kurze Wanne im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit seinem Pkw. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich der Langen Wanne angehalten werden. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete jedoch fußläufig und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten an dem genutzten Pkw entwendete Kennzeichen festgestellt werden. Weiterhin konnten in dem Fahrzeug diverse Behältnisse gefüllt mit einer nicht unerheblichen Menge von Dieselkraftstoff vorgefunden werden.

In der Straße Kurze Wanne stellten die Beamten zudem fest, dass bei insgesamt vier Sattelzugmaschinen der Tank aufgebrochen wurde und augenscheinlich der Dieselkraftstoff entwendet worden war.

Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren wegen Diebstahls sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Eppert
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 16:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.

    Landkreis Peine, Edemissen (ots) - Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen Mann nach Vornahme manipulativer Handlungen vor laufender Kamera im Rahmen eines Gruppen Videoanrufes über einen Messanger-Dienst. Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet, wonach ein Mann in mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen während der Videoanrufe ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Sachschaden nach Einbruch Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, dortiger Gewerbebetrieb, 22.01.2026, 02:00-02:30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft konnte sich nach Aufhebeln der Haupteingangstür den Zutritt in den Gewerbebetrieb verschaffen. Die Polizei ermittelt, ob Gegenstände erbeutet wurde. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensicherung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren