PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.

Salzgitter (ots)

Sachschaden nach Einbruch

Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, dortiger Gewerbebetrieb, 22.01.2026, 02:00-02:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft konnte sich nach Aufhebeln der Haupteingangstür den Zutritt in den Gewerbebetrieb verschaffen. Die Polizei ermittelt, ob Gegenstände erbeutet wurde. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:37

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

    Dahlum (ots) - Einbruch in eine Lagerhalle Dahlum, Hillstieg, 21.01.2026 von 17:00 Uhr bis 22.01.2026, 06:45 Uhr Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Lagerhalle einer Dachdeckerei ein. Drei der darin geparkten Transporter sind gewaltsam geöffnet worden. Von den Ladeflächen sowie aus einem Lagerraum wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:42

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Falsche Handwerker Wolfenbüttel, Jahnstraße, 21.01.2026 von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr Eine 91-jährige Wolfenbüttelerin öffnete einem vermeintlichen Dachdecker die Tür, welcher einen beschädigten Dachziegel auf dem Dach reparieren wollte. Daraufhin brachte die 91-Jährige den Mann ins Obergeschoss zur Dachluke. In der Zwischenzeit stand ein ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:56

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

    Schöppenstedt (ots) - Diebstahl aus Transporter Schöppenstedt, An der Friedenseiche, 19.01.2026 zwischen 01:30 Uhr und 01:50 Uhr Zwei unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Straße "An der Friedenseiche" und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Transporter. Von der Ladefläche entwendeten sie diverses Werkzeug und Maschinen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren