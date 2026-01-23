POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.
Salzgitter (ots)
Sachschaden nach Einbruch
Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, dortiger Gewerbebetrieb, 22.01.2026, 02:00-02:30 Uhr.
Die unbekannte Täterschaft konnte sich nach Aufhebeln der Haupteingangstür den Zutritt in den Gewerbebetrieb verschaffen. Die Polizei ermittelt, ob Gegenstände erbeutet wurde. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu melden.
