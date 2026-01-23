Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Falsche Handwerker

Wolfenbüttel, Jahnstraße, 21.01.2026 von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Eine 91-jährige Wolfenbüttelerin öffnete einem vermeintlichen Dachdecker die Tür, welcher einen beschädigten Dachziegel auf dem Dach reparieren wollte. Daraufhin brachte die 91-Jährige den Mann ins Obergeschoss zur Dachluke. In der Zwischenzeit stand ein weiterer Mann vor der Haustür, welcher um Zugang zum Haus bat. Diesen wies die Wolfenbüttelerin jedoch ab. Sie schätzt den Mann auf etwa 30 bis 35 Jahre und auf eine Größe von ca. 1,60 m. Kurz darauf verließ der vermeintliche Dachdecker das Haus. Dieser trug einen schwarzen Anorak sowie eine Boxermütze. Er wird auf ca. 40 bis 45 Jahre und auf eine Größe von ca. 1,70 m geschätzt. Im Anschluss fehlen der 91-Jährigen diverse Schmuckstücke in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

