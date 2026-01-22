POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.01.2026

Polizei Salzgitter

Anlagebetrug

Denkte, Januar 2026

Ein 82-Jähriger wurde im vergangenen Jahr durch Werbung auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam. Der Mann hatte daraufhin telefonisch Kontakt mit einem angeblichen Anlageberater. Über diesen investierte er bei einer ausländischen Bank in ein Depot. Im Dezember 2025 wies das Depot noch einen mittleren fünfstelligen Betrag auf. Im Januar 2026 betrug der Depotstand plötzlich 0 Euro.

Hinweise der Polizei:

Investieren Sie ausschließlich über seriöse sowie offiziell zugelassene Börsen und Handelsplattformen. Informieren Sie sich vorab darüber, um welche Plattform oder welches Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland oder sollen Sie ihr Geld bei einer ausländischen Bank anlegen, kann dies bereits ein Hinweis auf eine fragwürdige Investition sein. Zudem locken unseriöse Anbieter meistens mit ungewöhnlich hohen Gewinnversprechen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/.

