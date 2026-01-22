PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.01.2026

Denkte (ots)

Anlagebetrug

Denkte, Januar 2026

Ein 82-Jähriger wurde im vergangenen Jahr durch Werbung auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam. Der Mann hatte daraufhin telefonisch Kontakt mit einem angeblichen Anlageberater. Über diesen investierte er bei einer ausländischen Bank in ein Depot. Im Dezember 2025 wies das Depot noch einen mittleren fünfstelligen Betrag auf. Im Januar 2026 betrug der Depotstand plötzlich 0 Euro.

Hinweise der Polizei:

Investieren Sie ausschließlich über seriöse sowie offiziell zugelassene Börsen und Handelsplattformen. Informieren Sie sich vorab darüber, um welche Plattform oder welches Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland oder sollen Sie ihr Geld bei einer ausländischen Bank anlegen, kann dies bereits ein Hinweis auf eine fragwürdige Investition sein. Zudem locken unseriöse Anbieter meistens mit ungewöhnlich hohen Gewinnversprechen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:17

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.01.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 21.01.2026, 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen parkte ein 70-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Focus rückwärts in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz ein. Anschließend ging der Mann einkaufen und kehrte nach 15 Minuten zu ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:05

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Nach Verkehrsunfall entfernte sich verursachendes Fahrzeug. Polizei bittet um Zeugenhinweise. Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 17.01.2026, 21:30 Uhr bis 18.01.2026, 09:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf der Swindonstraße in Richtung Kattowitzer Straße fuhr. Hierbei touchierte der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:36

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.01.2026

    Destedt (ots) - Verkehrsunfall mit Verletzten Destedt, Bundesstraße 1 / Kreisstraße 637, 20.01.2026 gegen 16:30 Uhr An der Kreuzung der B1 und der K637 kam zu einem Unfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Ein 44-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Pkw von der K637 aus Richtung Destedt nach links auf die B1 nach Cremlingen einzubiegen. Dabei stieß er mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren