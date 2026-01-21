Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.01.2026.

Salzgitter (ots)

Nach Verkehrsunfall entfernte sich verursachendes Fahrzeug. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 17.01.2026, 21:30 Uhr bis 18.01.2026, 09:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf der Swindonstraße in Richtung Kattowitzer Straße fuhr. Hierbei touchierte der fahrende Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat und verursachte dabei einen Sachschaden. Konkret wurde am geparkten Seat die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Teile des Spiegel Außengehäuses wurden auf einen weiteren dort geparkten Pkw BMW geschleudert. Auch hier entstand ein Sachschaden. Zum verursachenden Fahrzeug liegen keine Hinweise vor. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in einer mindestens niedrigen fünfstelligen Höhe aus. Die Polizei in Salzgitter bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

