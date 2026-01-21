Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 21.01.2026: Finderin gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Peine (ots)

Am Morgen des 20.01. fand eine 59-jährige Frau aus Edemissen eine Geldbörse auf dem Gehweg vor Ihrem Haus. Neben rund 700 Euro Bargeld fand sich auch ein Ausweis in der Geldbörse. Die ehrliche Finderin machte sich auf den Weg zur Polizei in Edemissen und gab das Fundstück dort ab. Die Beamten der Polizeistation konnten den Verlierer leicht ermitteln und seine Geldbörse zurückgeben. Neben dem Verlust seines Geldes blieben ihm damit auch einige Behördengänge erspart.

In diesem Zusammenhang einige Hinweise der Polizei:

- bewahren sie niemals EC-Karten und PIN-Nummern gemeinsam im Portemonnaie auf (im Falle eines Verlusts oder Diebstahls erleichtert es das unrechtmäßige Geldabheben) - sperren Sie verlorene EC- oder Kreditkarten über ihr Geldinstitut. Die einheitliche Sperr-Notruf-Nummer lautet 116 116. - Geben Sie die Fundsachen gerne im Fundbüro oder in der nächstgelegenen Polizeiwache ab. - Fundsachen, die bei der Polizei abgegeben werden, leiten wir an die Fundämter der Städte oder Gemeinden weiter.

