Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, 20.01.2026 gegen 01:15 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter nach Aufhebeln der Eingangstür in den Gewerbebetrieb eindringen konnten. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Behältnisse nach offensichtlichen Wertsachen. Sie erbeuteten Bargeld in einer annähernd mittleren dreistelligen Höhe. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

