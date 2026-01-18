Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.01.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Salzgitter, Thiede, Waldgebiet Hagenholz, 17.01.2026, 15:30 Uhr - 16:00 Uhr

Bei einem Spaziergang im Waldgebiet Hagenholz werden zwei 70 und 71 Jahre alte Frauen von zwei unbekannten Männern zunächst mit Schneebällen beworfen. Es entsteht eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frauen von den Männern beleidigt, bedroht, geschlagen und getreten werden. Im Anschluss können die Täter flüchten. Die Opfer ziehen sich Verletzungen zu und müssen im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Personen, die zeugenschaftliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Thiede unter 05341-941730 zu melden.

