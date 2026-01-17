Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 16.01.2026, 21:52 Uhr

Am Freitagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Berliner Straße einen PKW Mercedes-Benz mit Wolfenbüttler Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 50-jährigen Führer des PKW eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille Atemalkoholkonzentration.

Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Salzgitter, Lebenstedt, Engelnstedter Straße, 17.01.2026, 01:40 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen PKW VW Polo, der von einem 21-jährigen Mann aus Salzgitter geführt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung fest. Der Mann gab schließlich zu, Marihuana konsumiert zu haben.

Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell