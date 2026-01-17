POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede
Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)
Fahren unter Alkoholeinfluss
Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 16.01.2026, 21:52 Uhr
Am Freitagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Berliner Straße einen PKW Mercedes-Benz mit Wolfenbüttler Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 50-jährigen Führer des PKW eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille Atemalkoholkonzentration.
Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Fahren unter Drogeneinfluss
Salzgitter, Lebenstedt, Engelnstedter Straße, 17.01.2026, 01:40 Uhr
Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen PKW VW Polo, der von einem 21-jährigen Mann aus Salzgitter geführt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung fest. Der Mann gab schließlich zu, Marihuana konsumiert zu haben.
Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
