POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.01.2026.
Salzgitter (ots)
Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in mehreren Fällen.
Salzgitter, Bad, Breite Straße, Burgstraße, Engeroder Straße, Kattowitzer Platz, 15.01.2026, 22:00 Uhr-15.01.2026, 23:00 Uhr.
In mindestens sieben bekannt gewordenen Fällen hatte die unbekannte Täterschaft Glasscheiben an Bushaltestellen eingeworfen und hierdurch einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu wenden.
