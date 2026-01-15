Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.01.2026.

Salzgitter (ots)

Serviceanlage für Fahrzeuge war das Ziel der Täterschaft.

Salzgitter, Bad, Porschestraße, 14.01.2026, 23:20 Uhr-14.01.2026, 23:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte auf dem Gelände einer Serviceanlage für Kraftfahrzeuge mehrere Automaten und einen Betriebsraum gewaltsam geöffnet und im Tatverlauf Bargeld erbeutet. Es können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben über die Beute gemacht werden. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von mindestens 5.000 Euro aus. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu wenden.

