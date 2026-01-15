Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.01.2026.

Salzgitter (ots)

Angebliche Wasserwerker erbeuteten Bargeld.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 14.01.2026 gegen 16:00 Uhr.

Zur Tatzeit hatte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeitender der Wasserwerke ausgegeben. In dem Gespräch wurde der Frau mitgeteilt, dass es im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Der angebliche Mitarbeiter gab an, das Wasser prüfen zu müssen.

Daraufhin habe die Frau die Qualität des Wassers sowohl in der Küche als auch im Badezimmer geprüft. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass in dieser Zeit vermutlich eine zweite Person die Wohnung betreten und in einem unbemerkten Moment Bargeld aus dem Schlafzimmer entwendet hatte. Die Schadenshöhe liegt in einer niedrigen dreistelligen Höhe.

Der angebliche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, europäisch/deutsches Erscheinungsbild, spricht akzentfreies Hochdeutsch, ca. 185 cm groß, graue/braune Jacke, dunkle Hose.

Die Polizei sensibilisiert: Bitte lassen sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung verweilen. Vergewissern sie sich bei der entsendenden Institution, ob es sich um einen echten Mitarbeitenden handelt. Sollten sie sich in der Gesamtsituation unwohl fühlen, bitten sie vertrauensvolle Personen um Hilfe. Sie können jederzeit ihre Polizei um Rat und Hilfe bitten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell