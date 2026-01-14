Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft verursachte Sachschäden nach versuchten Einbrüchen in zwei Geschäfte.

Salzgitter, Bad, Klesmerplatz und Bahnhofsplatz, 12.01.2026, 18 Uhr, bis 13.01.2026, 10 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft machte sich an zwei Zugangstüren der betroffenen Geschäfte zu schaffen und versuchten diese aufzubrechen. In keinem der beiden Fälle gelang ein Eindringen in die Gewerbebetriebe. Es wurden jedoch aufgrund der Hebelwirkungen Schäden verursacht. Die Höhe der Sachschäden wird noch ermittelt. Die Polizei in Salzgitter Bad bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 825-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell