Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.01.2026.

Veltheim (ots)

Offensichtlicher technischer Defekt forderte zwei schwer verletzte Personen.

Veltheim, Harzblick, 11.01.2026, gegen 21:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es aufgrund eines offensichtlich technischen Defektes an einer Lichterkette zu einer Brandentwicklung in einem Wohnhaus kam. Die Beleuchtungseinrichtung war an einem Weihnachtsbaum angebracht und hatte aus bislang nicht geklärter Ursache zu brennen angefangen.

Der 84 Jahre alte Hausbewohner und seine 85 Jahre alte Ehefrau erlitten bei Löschversuchen lebensgefährliche Verbrennungen und Rauchgasintoxikationen. Beide mussten Spezialkliniken zugeführt werden.

Die alarmierte freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei führt eine Brandursachenermittlung durch. Eine Schadenssumme kann momentan noch nicht genannt werden.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang sensibilisieren: Bitte nutzen sie immer nur Lichterketten und andere technische Ausstattungen, die dem aktuellen Standard entsprechen. Bitte begeben sie sich bei Löschversuchen niemals in eine Gefahrensituation. Bitte alarmieren sie im Zweifel immer sofort die Feuerwehr und bringen sich in Sicherheit.

