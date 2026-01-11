Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 11.01.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

38226 Salzgitter, Dutzumer Straße Freitag, 09.01.26, 20:00 Uhr - Samstag, 10.01.26, 12:30 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag kam es mutmaßlich zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Dutzumer Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt stehenden Pkw eines 31-jährigen Anwohners. Das Fahrzeug wurde an der gesamten Seite zerschrammt. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass es sich bei dem unfallverursachen Fahrzeug um einen Lkw, möglicherweise auch ein Räumfahrzeug gehandelt haben dürfte. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden in geschätzter fünfstellige Höhe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Fundsache

38226 Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring Samstag, 10.01.26, 15:50 Uhr

Glück im Unglück hatte ein junges Paar aus Salzgitter. Dieses hatte eine Ledertasche mit einer mittleren vierstelligen Summe Bargeld und einem Abholschein für einen Juwelier im Wilhelm-Kunze-Ring verloren. Ein 59-jährige Anwohner fand die Tasche und brachte sie zur Polizei, welche sie schließlich wieder an die glücklichen Verlierer aushändigen konnte. Der ehrliche Finder darf sich nun auf einen Finderlohn freuen.

