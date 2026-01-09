PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in ein Vereinsheim ein.

Salzgitter, Bad, Paracelsusstraße, 07.01.2026, 23:00 Uhr - 08.01.2026, 11:45 Uhr.

Nachdem vermutlich zwei Täter sich den gewaltsamen Zutritt in das Vereinsheim verschafft hatten, konnten sie im Inneren zahlreiche Behältnisse nach Wertsachen durchsuchen. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 19:27

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

    Landkreis Wolfenbüttel, Klein Flöthe (ots) - Hoher Sachschaden nach Brand eines Schweinestalls. Klein Flöthe, Schulstraße, 07.01.2026, 11:35 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein Schweinestall in Brand und wurde hierdurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die in dem Stall befindlichen ca. 300 Schweine verendeten hierbei. Es entstand ein Schaden ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

    Landkreis Peine, Bierbergen (ots) - Ursprungssachverhalt Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Bierbergen, Soßmarer Straße, 28.09.2025, 18:15 Uhr. Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6127543 vom 29.09.2025. Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim geben die Festnahme des dringend tatverdächtigen Fahrers und Unfallverursachers bekannt. ...

    mehr
