Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in ein Vereinsheim ein.

Salzgitter, Bad, Paracelsusstraße, 07.01.2026, 23:00 Uhr - 08.01.2026, 11:45 Uhr.

Nachdem vermutlich zwei Täter sich den gewaltsamen Zutritt in das Vereinsheim verschafft hatten, konnten sie im Inneren zahlreiche Behältnisse nach Wertsachen durchsuchen. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell