PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

Landkreis Wolfenbüttel, Klein Flöthe (ots)

Hoher Sachschaden nach Brand eines Schweinestalls.

Klein Flöthe, Schulstraße, 07.01.2026, 11:35 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein Schweinestall in Brand und wurde hierdurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die in dem Stall befindlichen ca. 300 Schweine verendeten hierbei. Es entstand ein Schaden in einer mindestens niedrigen sechsstelligen Höhe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und führt eine Brandursachenermittlung durch.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

    Landkreis Peine, Bierbergen (ots) - Ursprungssachverhalt Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Bierbergen, Soßmarer Straße, 28.09.2025, 18:15 Uhr. Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6127543 vom 29.09.2025. Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim geben die Festnahme des dringend tatverdächtigen Fahrers und Unfallverursachers bekannt. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:17

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

    Wolfenbüttel (ots) - Polizei ermittelt wegen Raubes. Wolfenbüttel, Löwenstraße, Fußgängerzone, 21.12.2025, 22:40 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass zwei unbekannte Täter aus bislang nicht bekannten Gründen auf einen 18-jährigen Mann aus Wolfenbüttel eingewirkt hatten. Sie sollen auf den Mann eingeschlagen und im Tatverlauf seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren