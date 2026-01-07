POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.
Landkreis Wolfenbüttel, Klein Flöthe (ots)
Hoher Sachschaden nach Brand eines Schweinestalls.
Klein Flöthe, Schulstraße, 07.01.2026, 11:35 Uhr.
Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein Schweinestall in Brand und wurde hierdurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die in dem Stall befindlichen ca. 300 Schweine verendeten hierbei. Es entstand ein Schaden in einer mindestens niedrigen sechsstelligen Höhe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und führt eine Brandursachenermittlung durch.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell