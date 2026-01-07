PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Raubes.

Wolfenbüttel, Löwenstraße, Fußgängerzone, 21.12.2025, 22:40 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass zwei unbekannte Täter aus bislang nicht bekannten Gründen auf einen 18-jährigen Mann aus Wolfenbüttel eingewirkt hatten. Sie sollen auf den Mann eingeschlagen und im Tatverlauf seinen Hut mit einer Aufschrift eines Fußballvereins geraubt haben. Ermittlungsansätze deuten darauf hin, dass die Täter als Fangruppierung einem Braunschweiger Fußballverein zugehörig sein könnten. Das Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

Männlich, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, trug eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Jeanshose.

2. Täter:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlank, trug eine beigefarbene Jacke, eine dunkle Hose und ein schwarzes Cap.

Zeugenhinweise sind an das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter der Telefonnummer 0531 476-3315 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

