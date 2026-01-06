Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.01.2026.

Schöppenstedt (ots)

Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl.

Schöppenstedt, Gurtecstraße, 04.01.2026, 12:00 Uhr bis 05.01.2026, 06:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster in einen Gewerbebetrieb und durchwühlten im Tatverlauf zahlreiche Behältnisse nach Wertsachen. Erste Ermittlungen ergaben, dass Kupferschrott mit einem Gewicht in einer mindestens mittleren zweistelligen Höhe erbeutet wurde. Es entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 94654-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell