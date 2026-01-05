Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.01.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Einbruchs in eine Apotheke.

Salzgitter, Lebenstedt, Mammutring, 05.01.2026 gegen 00:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Apotheke ein und erbeutete im Tatverlauf zahlreiche Arzneimittel. Ein zufällig vorbeikommender 67-jähriger Mann hatte den Täter offensichtlich bei seiner Tatausführung gestört. Der Einbrecher schlug daraufhin auf sein Opfer ein und entfernte sich fluchtartig vom Tatort. Die Polizei ermittelt derzeit das Diebesgut und die Schadenshöhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

