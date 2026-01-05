Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.01.2026.

Schöppenstedt (ots)

Tragischer Rettungseinsatz. 78-jährige Frau verlor ihr Leben.

Schöppenstedt, Am Nordbahnhof, 03.01.2026 gegen 10:05 Uhr.

Aufmerksame Hausbewohner hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie aus der Wohnung einer 78-jährigen Frau den Warnton eines Rauchmelders vernommen hatten. Die am Einsatzort eintreffende Feuerwehr konnte sich schnell einen Zugang zur Wohnung der Frau verschaffen. Durch die Rettungskräfte und die Polizei konnte festgestellt werden, dass offensichtlich angebranntes Essen ursächlich war für eine massive Rauchentwicklung in der Wohnung der Frau. Trotz eines sofortigen Verbringens der Frau ins Freie und eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen gelang es nicht, das Leben der Frau zu retten. Sie ist offensichtlich durch eine Rauchgasintoxikation verstorben. Die Polizei merkt in diesem Zusammenhang an, dass es immer wichtig ist, dass Warntöne von Rauchmeldern als solche wahrgenommen und schnell die Rettungskräfte alarmiert werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell