PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

"Achtung Kontrolle" - Eine Dokumentation über die Arbeit der Polizei Wolfenbüttel wird im Fernsehen gesendet.

Carolin Spilker, Sascha Poser und Matthias Pintak wurden von einem Kamerateam begleitet.

Es entstanden Dokumentationen über die Polizei Wolfenbüttel für das Format "Achtung Kontrolle".

Wir nehmen die interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu unseren tatsächlichen Einsätzen. Hierbei erfahren Sie viel über den Dienst bei der Polizei und erhalten Einblicke in unsere Polizeiwelt.

Wir freuen uns, dass sowohl am 06.01. als auch am 08.01.2026 um 18:55 Uhr entsprechende Reportage im Fernsehen zu sehen sein werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:26

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 23.12.2025, 13 Uhr bis 29.12.2025, 13 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte an Gebäudeteilen der Grundschule Farbschmierereien angebracht. Weiterhin entstand ein erheblicher Sachschaden durch Vandalismus. Insbesondere ist zu beklagen, dass ein Handlauf einer ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Remlingen (ots) - Zahlreiche Strohballen gerieten in Brand. Remlingen, Semmenstedt, dortiger Feldbereich, 29.12.2025, gegen 20 Uhr. Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass annähernd 100 Strohballen durch eine offensichtlich vorsätzliche Brandverursachung zerstört wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete einen geparkten Pkw. Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz Kranichdamm, 28.12.2025 19 Uhr bis 29.12.2025 12:30 Uhr. Die derzeit unbekannten Täter hatten es auf einen abgestellten weißen Pkw-Hyundai abgesehen. Das entwendete Fahrzeug hatte einen Wert von mindestens 46.000 Euro. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren