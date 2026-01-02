Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

"Achtung Kontrolle" - Eine Dokumentation über die Arbeit der Polizei Wolfenbüttel wird im Fernsehen gesendet.

Carolin Spilker, Sascha Poser und Matthias Pintak wurden von einem Kamerateam begleitet.

Es entstanden Dokumentationen über die Polizei Wolfenbüttel für das Format "Achtung Kontrolle".

Wir nehmen die interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu unseren tatsächlichen Einsätzen. Hierbei erfahren Sie viel über den Dienst bei der Polizei und erhalten Einblicke in unsere Polizeiwelt.

Wir freuen uns, dass sowohl am 06.01. als auch am 08.01.2026 um 18:55 Uhr entsprechende Reportage im Fernsehen zu sehen sein werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell