POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.
Salzgitter (ots)
Täterschaft erbeutete einen geparkten Pkw.
Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz Kranichdamm, 28.12.2025 19 Uhr bis 29.12.2025 12:30 Uhr.
Die derzeit unbekannten Täter hatten es auf einen abgestellten weißen Pkw-Hyundai abgesehen. Das entwendete Fahrzeug hatte einen Wert von mindestens 46.000 Euro. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Die Polizei in Lebenstedt bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.
