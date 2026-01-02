Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete einen geparkten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz Kranichdamm, 28.12.2025 19 Uhr bis 29.12.2025 12:30 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter hatten es auf einen abgestellten weißen Pkw-Hyundai abgesehen. Das entwendete Fahrzeug hatte einen Wert von mindestens 46.000 Euro. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Die Polizei in Lebenstedt bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

