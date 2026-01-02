PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Cremlingen (ots)

Einfamilienhaus lockte Einbrecher an.

Cremlingen, Klein Schöppenstedt, 29.12.2025, 19:30 Uhr bis 30.12.2025, 00:30 Uhr.

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus konnte die unbekannte Täterschaft hochwertige Urkunden (Eigentumsnachweise) erbeuten. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 20.000 Euro. Die Polizei in Cremlingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05306 932230.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 11:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Vereinsheim stand im Fokus von Einbrechern. Salzgitter, Hallendorf, Westerholzweg, 27.12.2025 bis 29.12.2025 gegen 10 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zutritt in das Vereinsheim und erbeutete im Tatverlauf zahlreiche Gegenstände. Insbesondere wurden elektronische Geräte erbeutet. Hierbei entstand ein Schaden von ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:51

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Wolfenbüttel (ots) - Zigarettenautomat war das Ziel der unbekannten Täterschaft. Wolfenbüttel, Salzdahlum, Braunschweiger Straße, 29.12.2025, 18 Uhr bis 30.12.2025 gegen 03:30 Uhr. Die Täterschaft wirkte auf einen Zigarettenautomaten ein. Aufgrund der Gewaltanwendung konnte der Automat geöffnet und aus dem Inneren Zigarettenschachteln und Bargeld erbeutet werden. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:46

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Vechelde (ots) - Hoher Sachschaden nach Einbruch in eine Garage. Vechelde, Wierthe, Am Busch, 28.12.2025, 21 Uhr, bis 29.12.2025, 10 Uhr. Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Garagentor ein und erbeutete aus dem Inneren der Garage zwei Kleinkrafträder und einen Aufsitzrasenmäher. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens ...

    mehr
