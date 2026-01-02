POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.
Cremlingen (ots)
Einfamilienhaus lockte Einbrecher an.
Cremlingen, Klein Schöppenstedt, 29.12.2025, 19:30 Uhr bis 30.12.2025, 00:30 Uhr.
Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus konnte die unbekannte Täterschaft hochwertige Urkunden (Eigentumsnachweise) erbeuten. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 20.000 Euro. Die Polizei in Cremlingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05306 932230.
