POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.
Salzgitter (ots)
Vereinsheim stand im Fokus von Einbrechern.
Salzgitter, Hallendorf, Westerholzweg, 27.12.2025 bis 29.12.2025 gegen 10 Uhr.
Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zutritt in das Vereinsheim und erbeutete im Tatverlauf zahlreiche Gegenstände. Insbesondere wurden elektronische Geräte erbeutet. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 6.000 Euro. Die Polizei Lebenstedt bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell