POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Vechelde (ots) - Hoher Sachschaden nach Einbruch in eine Garage. Vechelde, Wierthe, Am Busch, 28.12.2025, 21 Uhr, bis 29.12.2025, 10 Uhr. Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Garagentor ein und erbeutete aus dem Inneren der Garage zwei Kleinkrafträder und einen Aufsitzrasenmäher. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens ...

