POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.01.2026 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße Donnerstag, 01.01.2026, ca. 02.35 Uhr

Die beiden 27- und 31-jährigen männlichen Opfer befinden sich zur Tatzeit auf einer Feierlichkeit. In Rahmen dieser Feier kommt es zu verbalen Streitigkeiten mit anderen Gästen. Diese schlagen und treten auf eines der Opfer ein bis es auf dem Boden liegt. Das zweite Opfer versucht, dazwischen zu gehen. Dabei wird auch dieses Opfer verletzt. Eine 21-jährige Beschuldigte kann im Nachhinein ermittelt werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Diebstahl eines PKW

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße Mittwoch, 31.12.2025, ca. 19.25 Uhr

Bislang UT entwendet den PKW KIA des Geschädigten vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Geschädigte kann noch wahrnehmen, wie sein PKW weggefahren wird. Ein polnisches Fahrzeug soll sich ebenfalls am Tatort aufgehalten haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diverse Sachbeschädigungen durch Feuer an Müllcontainern 38226 Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle und Kampstraße 38239 Salzgitter-Thiede, Am Bahnhof Mittwoch, 31.12.2025, 23.00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 02.00 Uhr

An mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Salzgitters kam es in der Silvesternacht zu Sachbeschädigungen durch Feuer an Müllcontainern. Diese wurden zum Teil nicht unerheblich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Verstoß Waffengesetz

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Pappelweg Mittwoch, 31.12.2025, ca. 19.35 Uhr

Ein bislang unbekannter Beschuldigter schießt mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Hülsen können vor Ort sichergestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden.

