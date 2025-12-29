Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.12.2025: Knochenfund bei Peine - Ergebnisse liegen vor

Peine (ots)

Am 05.12.2025 sind in einem Waldstück bei Peine Knochen aufgefunden worden. Diese sind in der Folge einer rechtsmedizinischen Untersuchung unterzogen worden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen liegen nun vor. Demnach handelt es sich bei den aufgefundenen Knochen um die sterblichen Überreste einer damals 60-jährigen Frau, die im Oktober 2024 als vermisst gemeldet worden war. Die Untersuchungen gaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

