POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2025.

"Coffee with a Cop" oder lieber doch "Punsch with the Police"?

Polizei unter der Überschrift "Subjektives Sicherheitsbedürfnis" und "Sicherheit in Salzgitter-Hallendorf" unterwegs im Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Am 21.12.2025 war die Leitung der Polizeistation Salzgitter-Thiede in Salzgitter-Hallendorf zu Besuch und nahm dort am "Lebendigen Adventskalender" teil.

Ausgerichtet durch den Ortsbürgermeister der Ortschaft Ost in der Stadt Salzgitter, Marco Kreit, kamen POK'in Louisa Vergien und PHK Stefan Abraham bei einer Tasse Punsch mit den rund 40 Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch.

Hintergrund war die Unsicherheit der Bevölkerung aufgrund vergangener (versuchter) Einbrüche, Schockanrufe sowie Sachbeschädigungen im Stadtteil Hallendorf mit den rund 1.800 Einwohnerinnen und Einwohner. In einer lockeren Gesprächsatmosphäre standen die Beamtin und der Beamte für offene Fragen zur Verfügung. Neben dem gegenseitigen Austausch wurden beispielsweise Verhaltenshinweise gegeben und auf die Möglichkeit der kostenlosen Beratung zum Einbruchschutz hingewiesen.

Auch die Nachwuchswerbung kam nicht zu kurz.

Die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger über die Anwesenheit der Polizei bei solch einer Veranstaltung waren durchweg positiv. Sie zeigten sich sichtlich überrascht über diesen Besuch und die Möglichkeit, abseits von polizeilichen Einsätzen mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Die Polizei wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest! Kommen Sie gut ins neue Jahr 2026!

