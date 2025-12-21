PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.12.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Salzgitter, Berliner Straße, 20.12.2025, 21:50 Uhr

Ein 37-jähriger Spaziergänger konnte beobachten, wie drei Personen Feuerwerkskörper auf Müllcontainer warfen. Dadurch fingen die Container und ein Holzverschlag Feuer. Das Feuer konnte schnell von der Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht werden. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Diebstahl

Salzgitter, Wilhelm-Leuschner-Straße, 20.12.2025, 19:18 Uhr

Eine 49-jährige Frau aus Salzgitter kaufte zwei Mobiltelefone im Internet. Der Paket-Lieferant übergab ihr ein beschädigtes Paket, welches lediglich ein Mobiltelefon enthielt. Die Geschädigte sprach den Lieferanten an und folgte ihm zu seinem Transporter. Der Lieferant händigte ihr anschließend das zweite Mobiltelefon aus, welches sich im Bereich des Fußraums im Fahrzeug befunden hatte.

Personen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341/1897-215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Schulze, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 14:43

    POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede

    Salzgitter Lebenstedt - Thiede (ots) - Verkehrsunfall Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring/Theodor-Heuss-Str., 19.12.2025, 20:00 Uhr Am Freitagabend befuhr eine 23-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem PKW Daimler Benz den Hüttenring. Als sie im Einmündungsbereich nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte, verlor sie während des Abbiegevorgangs bei ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:35

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.12.2025.

    Salzgitter (ots) - Verletzte Person nach Verkehrsunfall. Salzgitter, Gebhardshagen, Am Dorfrand, 18.12.2025 gegen 06:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw von der Straße Vor der Burg aus nach links in die Straße Am Dorfrand abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war ein 36-jähriger Fußgänger im Begriff, ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:50

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2025.

    Landkreis Wolfenbüttel (ots) - Polizei ermittelt wegen des fahrlässigen Ablassens von Abfällen bzw. fahrlässiger Gewässerverunreinigung. Semmenstedt, An der Alten Mühle, 18.12.2025, seit den frühen Morgenstunden. Mitarbeitende der Samtgemeinde Elm-Asse haben im Rahmen einer routinemäßigen Abwasserkontrolle festgestellt, dass es zu einer Verunreinigung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren