Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.12.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Salzgitter, Berliner Straße, 20.12.2025, 21:50 Uhr

Ein 37-jähriger Spaziergänger konnte beobachten, wie drei Personen Feuerwerkskörper auf Müllcontainer warfen. Dadurch fingen die Container und ein Holzverschlag Feuer. Das Feuer konnte schnell von der Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht werden. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Diebstahl

Salzgitter, Wilhelm-Leuschner-Straße, 20.12.2025, 19:18 Uhr

Eine 49-jährige Frau aus Salzgitter kaufte zwei Mobiltelefone im Internet. Der Paket-Lieferant übergab ihr ein beschädigtes Paket, welches lediglich ein Mobiltelefon enthielt. Die Geschädigte sprach den Lieferanten an und folgte ihm zu seinem Transporter. Der Lieferant händigte ihr anschließend das zweite Mobiltelefon aus, welches sich im Bereich des Fußraums im Fahrzeug befunden hatte.

Personen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341/1897-215 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell