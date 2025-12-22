Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2025.

Täterschaft erbeutete geparkte Fahrzeuge.

Cremlingen, Schandelah, Wolfswinkel und Hillenwiese, Nacht vom 18./19.12.2025.

Die unbekannte Täterschaft hatte sich an zwei abgestellten Pkw zu schaffen gemacht und diese im Tatverlauf entwendet. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Bei den erbeuteten Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen VW Tiguan (Wolfswinkel) und einen blauen Audi A6 (Hillenwiese). Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 zu wenden.

