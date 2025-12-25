POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.12.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt.

Polizei Salzgitter

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße Mittwoch, 24.12.25, ca. 06:45 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden verschiedenste Gegenstände, darunter Glasflaschen, Blumenkübel und Messer auf die Fahrbahn und den Gehweg der Kattowitzer Straße geworfen. In der betreffenden Wohnung konnte durch Polizeibeamte der amtsbekannte 33-jährige Beschuldigte festgestellt werden, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und unter Drogeneinfluss stand. Er wurde zwecks Entnahme eine Blutprobe und zur psychiatrischen Untersuchung dem Klinikum zugeführt. Geschädigt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

38226 Salzgitter, Berliner Straße Mittwoch, 24.12.25, ca. 18:45 Uhr

Am heiligen Abend kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Berliner Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Heckscheibe eines VW Multivan eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Es liegt ein vager Tatverdacht vor; die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

