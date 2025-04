FW Reichenau: Der Schreck sitzt noch tief - Kleinkind aus PKW befreit, 23.04.2025

Reichenau (ots) - Passanten entdeckten am Dienstagmittag, 15.04.2025, in der Seestrasse im Ortsteil Reichenau-Mittelzell eine Ölspur und riefen die Feuerwehr um Hilfe. Um 12:42 wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger von der Integrierten Leitstelle Konstanz zum Technischen-Hilfe-Einsatz alarmiert. Die verunreinigten Flächen wurden auf ca. 10 Meter Länge von der Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut ...

