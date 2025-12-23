POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.12.2025.

Cremlingen (ots) - Täterschaft erbeutete geparkte Fahrzeuge. Cremlingen, Schandelah, Wolfswinkel und Hillenwiese, Nacht vom 18./19.12.2025. Die unbekannte Täterschaft hatte sich an zwei abgestellten Pkw zu schaffen gemacht und diese im Tatverlauf entwendet. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Bei den erbeuteten Fahrzeugen handelt es sich um ...

mehr