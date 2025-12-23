POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.12.2025.
Salzgitter (ots)
Täterschaft beschädigte einen Automaten mittels Sprengkörper.
Salzgitter, Lebenstedt, Kurt-Schumacher-Ring, 22.12.2025 gegen 18 Uhr.
Die unbekannte Täterschaft hatte einen Kondomautomaten mittels eines Sprengkörpers beschädigt und hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt derzeit das Diebesgut. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes sind auf Zeugenhinweise angewiesen. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.
