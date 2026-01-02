Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Zigarettenautomat war das Ziel der unbekannten Täterschaft.

Wolfenbüttel, Salzdahlum, Braunschweiger Straße, 29.12.2025, 18 Uhr bis 30.12.2025 gegen 03:30 Uhr.

Die Täterschaft wirkte auf einen Zigarettenautomaten ein. Aufgrund der Gewaltanwendung konnte der Automat geöffnet und aus dem Inneren Zigarettenschachteln und Bargeld erbeutet werden. Die Polizei ermittelt die Vorgehensweise der Täterschaft sowie die Schadenshöhe.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell