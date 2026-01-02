POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Polizei Salzgitter

Hoher Sachschaden nach Einbruch in eine Garage.

Vechelde, Wierthe, Am Busch, 28.12.2025, 21 Uhr, bis 29.12.2025, 10 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Garagentor ein und erbeutete aus dem Inneren der Garage zwei Kleinkrafträder und einen Aufsitzrasenmäher. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens 10.000 Euro aus.

Bei den Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Daher sind wir auf Zeugenhinweise angewiesen und bitten Hinweisgebende, sich an die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 zu wenden.

