Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, um kurz vor 22 Uhr, verursachte ein 27-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter einen Verkehrsunfall in der Teichstraße in Pirmasens. Zunächst steuerte der Fahrer seinen Transporter gegen zwei Poller und landete schlussendlich an einer Hauswand. Die Polizei stellte vor Ort eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers von 1,61 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

