Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall eines Sattelzugs

A 8, Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, gegen 22 Uhr, war ein 48-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der A 8 aus Richtung Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. In Höhe der Abfahrt Pirmasens-Winzeln verlor der Mann die Kontrolle über sein Gespann und geriet in den Grünstreifen. Hierbei kippte die Zugmaschine samt Sattelanhänger zur Seite und blieb in der Bankette liegen. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein Sekundenschlaf des Fahrers unfallursächlich. An dem Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Zweibrücken war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich aufwendig und dauerte bis in die späten Morgenstunden an. Die Abfahrt zur L600 wurde durch die Autobahnmeisterei abgesperrt. Eine Umleitung erfolgte über die B10 in Richtung Pirmasens. |pips

