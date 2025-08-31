PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall eines Sattelzugs

A 8, Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, gegen 22 Uhr, war ein 48-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der A 8 aus Richtung Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. In Höhe der Abfahrt Pirmasens-Winzeln verlor der Mann die Kontrolle über sein Gespann und geriet in den Grünstreifen. Hierbei kippte die Zugmaschine samt Sattelanhänger zur Seite und blieb in der Bankette liegen. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein Sekundenschlaf des Fahrers unfallursächlich. An dem Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Zweibrücken war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich aufwendig und dauerte bis in die späten Morgenstunden an. Die Abfahrt zur L600 wurde durch die Autobahnmeisterei abgesperrt. Eine Umleitung erfolgte über die B10 in Richtung Pirmasens. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 09:00

    POL-PDPS: Wendemanöver endet mit Unfall

    Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 29.08.2025 gegen 19:00, kam es in der Bitscher Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen wollte ein 59-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah dieser einen nachfolgenden Subaru Forester, welcher in Richtung Niedersimten unterwegs war. Durch den Zusammenstoß ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:59

    POL-PDPS: Unfall im Einmündungsbereich

    Pirmasens, OT Winzeln (ots) - Am Freitag, den 29.08.2025 gegen 14:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Erlenteich und Winzler Straße in Pirmasens zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei PKW. Ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Trier missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrzeugführers aus Pirmasens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeugführer mussten mit leichten Verletzungen in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 15:38

    POL-PDPS: Handtaschenraub - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

    Pirmasens (ots) - In der Fahnenstraße hat am Donnerstagmittag ein unbekannter Täter einer 71-Jährigen die Handtasche geraubt. Die Seniorin wurde dabei verletzt. Um kurz vor 12 Uhr entriss eine männliche Person seinem Opfer in Höhe der Hausnummer 13 die Tasche. Da sich die Geschädigte hiergegen wehrte, stieß der Mann die Frau zu Boden und floh mit dem Raubgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren