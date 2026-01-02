PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Remlingen (ots)

Zahlreiche Strohballen gerieten in Brand.

Remlingen, Semmenstedt, dortiger Feldbereich, 29.12.2025, gegen 20 Uhr.

Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass annähernd 100 Strohballen durch eine offensichtlich vorsätzliche Brandverursachung zerstört wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Remlingen unter der Telefonnummer 05336 929140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete einen geparkten Pkw. Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz Kranichdamm, 28.12.2025 19 Uhr bis 29.12.2025 12:30 Uhr. Die derzeit unbekannten Täter hatten es auf einen abgestellten weißen Pkw-Hyundai abgesehen. Das entwendete Fahrzeug hatte einen Wert von mindestens 46.000 Euro. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:02

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Cremlingen (ots) - Einfamilienhaus lockte Einbrecher an. Cremlingen, Klein Schöppenstedt, 29.12.2025, 19:30 Uhr bis 30.12.2025, 00:30 Uhr. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus konnte die unbekannte Täterschaft hochwertige Urkunden (Eigentumsnachweise) erbeuten. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 20.000 Euro. Die Polizei in Cremlingen bittet um ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Vereinsheim stand im Fokus von Einbrechern. Salzgitter, Hallendorf, Westerholzweg, 27.12.2025 bis 29.12.2025 gegen 10 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zutritt in das Vereinsheim und erbeutete im Tatverlauf zahlreiche Gegenstände. Insbesondere wurden elektronische Geräte erbeutet. Hierbei entstand ein Schaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren