POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.
Remlingen (ots)
Zahlreiche Strohballen gerieten in Brand.
Remlingen, Semmenstedt, dortiger Feldbereich, 29.12.2025, gegen 20 Uhr.
Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass annähernd 100 Strohballen durch eine offensichtlich vorsätzliche Brandverursachung zerstört wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Remlingen unter der Telefonnummer 05336 929140 entgegen.
