POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete einen geparkten Pkw. Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz Kranichdamm, 28.12.2025 19 Uhr bis 29.12.2025 12:30 Uhr. Die derzeit unbekannten Täter hatten es auf einen abgestellten weißen Pkw-Hyundai abgesehen. Das entwendete Fahrzeug hatte einen Wert von mindestens 46.000 Euro. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht ...

