POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2026.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 23.12.2025, 13 Uhr bis 29.12.2025, 13 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte an Gebäudeteilen der Grundschule Farbschmierereien angebracht. Weiterhin entstand ein erheblicher Sachschaden durch Vandalismus. Insbesondere ist zu beklagen, dass ein Handlauf einer barrierefreien Rampe aus der Verankerung herausgerissen wurde. Hierbei ist ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden. Die Polizei in Thiede bittet unter der Telefonnummer 05341 941730 um Zeugenhinweise.

