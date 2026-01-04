Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 04.01.2026: Ticketautomat durch Feuerwerkskörper beschädigt

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bahnhof, 03.01.2026, 22:07 Uhr

Am Samstagabend ist es kurz nach 22 Uhr zu einer Alarmauslösung an einem Ticketautomaten am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Eine Streife der Polizei konnte vor Ort feststellen, dass der Automat augenscheinlich durch einen entzündeten Feuerwerkskörper von bislang unbekannten Tätern beschädigt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter der 05341/1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell