Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.01.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls aus einem Rohbau.

Salzgitter, Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße, 19.12.2025, 15:00 Uhr bis 05.01.2026, 08:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft aus einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses elf sogenannte Wohnungsstationen im Gesamtwert von mindestens 22.000 Euro erbeutet hatte. Bei diesen sogenannten Wohnungsstationen handelt es sich um jeweils ca. zehn Kilogramm schwere Thermen, die für eine dezentrale Wassererwärmung sowie Heizungsverteilung in Wohnungen installiert werden sollten. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Daher bittet die Polizei Thiede um Hinweise unter der Telefonnummer 05341 94173-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell