POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.01.2026.

Gemeinsamer Silvesterlauf ins Jahr 2026.

Zum sportlichen Ausklang des Jahres war die Polizei auch in diesem Jahr wieder mit einer hohen Motivation beim Silvesterlauf vertreten. In einer geschlossenen Gruppe absolvierten die Teilnehmenden eine 5,7 Kilometer lange Strecke in 38 Minuten rings um den Salzgittersee - in Uniform, mit Weste und Einsatzmitteln.

Insgesamt gingen 13 Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad, der Polizeistation Baddeckenstedt sowie des Polizeikommissariats Oberharz auf die Strecke. Im Vordergrund standen der sportliche Einsatz und der Teamgeist. Natürlich war der Salzgittersee während des Laufes ein besonders sicherer Ort.

Trotz widriger Witterungsbedingungen herrschte eine hervorragende Stimmung. Es war eine besondere Atmosphäre. Die Gemeinschaft, der Sport und ein gemeinsamer Jahresabschluss standen hierbei im Mittelpunkt.

Die Teilnahme der Polizei stieß auf große Anerkennung: Viele Teilnehmende und Zuschauende brachten ihren Respekt und Dank zum Ausdruck. Insbesondere wurde der Polizei für ihren Einsatz, ihre Bürgernähe ihre Sportlichkeit und ihrem Engagement gedankt. So präsentierte sich die Polizeiinspektion im gesamten Inspektionsbereich einmal mehr positiv und als engagierter Teil der Gemeinschaft - sportlich, bürgernah und motiviert auf dem Weg ins Jahr 2026.

