POL-SZ: Warnung vor betrügerischen Anrufen im Bereich Wolfenbüttel Dienstag, 06.01.2026, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Am heutigen Dienstag (06.01.2026) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Wolfenbüttel über den polizeilichen Notruf und bei hiesiger Dienststelle, weil sie Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass vor betrügerischen Anrufen, welche im Rahmen von Vorbereitungshandlungen dazu dienen, Informationen zu beschaffen.

Ziel dieser Betrüger sind in erster Linie ältere Menschen. Es wird speziell nach Gold und Bargeld gefragt. Ferner gibt man sich als Polizei aus und sucht weitere Vorwände zum Zwecke der Herausgabe von sensiblen Informationen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, dass keinerlei sensible Daten an diese Personen herausgegeben werden. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gesprächspartnern unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen.

Informieren Sie Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte über derartige betrügerische Anrufe und klären Sie aktiv auf.

Wenden Sie sich bei Unsicherheiten und Rückfragen an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

