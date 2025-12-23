PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl im IC auf Höhe Engen vollstreckt

Engen (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Montagabend bei einer Kontrolle in einem Intercity auf Höhe Engen eine Person fest, gegen die drei offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Montagabend (22. Dezember 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen deutschen Staatsangehörigen im IC 2382 (Singen - Stuttgart) auf Höhe Engen. Dabei stellten sie drei offene Vollstreckungshaftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte dreimal nach dem 31-Jährigen, nachdem er Strafbefehle des Amtsgerichts Konstanz wegen Betrugs (Oktober 2024), Erschleichen von Leistungen (Oktober 2024) und Körperverletzung (April 2025) bisher nicht bezahlt hatte. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Er konnte die offenen Geldstrafen vor Ort nicht bezahlen und musste daher eine insgesamt 87-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

