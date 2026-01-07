Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2026.

Landkreis Peine, Bierbergen (ots)

Ursprungssachverhalt

Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Bierbergen, Soßmarer Straße, 28.09.2025, 18:15 Uhr.

Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6127543 vom 29.09.2025.

Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim geben die Festnahme des dringend tatverdächtigen Fahrers und Unfallverursachers bekannt.

Aufgrund der gezeigten Verhaltensweise des Fahrzeugführers wertete die Staatsanwaltschaft Hildesheim das Delikt als versuchten Mord durch Unterlassen.

Die umfangreichen Auswertungen der Spuren und Vernehmungen machten es erforderlich, dass seitens des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel eine Mordkommission eingerichtet werden musste. Die Ermittlungen waren auch in anderen Bundesländern, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, erforderlich.

Es konnte der dringend tatverdächtige Fahrer nunmehr identifiziert werden. Es handelt sich um einen 30-jährige Mann aus Bielefeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das Amtsgericht Hildesheim einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Unfallflüchtigen.

Der 30-jährige Mann konnte am Morgen des 07.01.2026 in Melle festgenommen werden. Er wird dem zuständigen Amtsgericht zwecks Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

Die weiteren Auskünfte erteilt ihnen die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

