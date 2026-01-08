Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.01.2026: Linienbus kommt von der Fahrbahn ab

Peine (ots)

Zwischen den Ortschaften Vallstedt und Bodenstedt verunfallte am 07.01.2026 gegen 15:00 Uhr ein Linienbus. Der 56-jährige Fahrer kam wahrscheinlich aufgrund von Witterungseinflüssen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Straßenbaum. Der Bus wurde dabei beschädigt, der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand. Die Insassen, zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich Schulkinder, blieben unverletzt. Sie konnten kurze Zeit später in einen Ersatzbus umsteigen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell