Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.01.2026 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Urkundenfälschung und Verstoß Pflichtversicherung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Lichtenberger Straße Freitag, 09.01.2026, gegen 14.00 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer montiert von seinem, zuvor genutzten, LKW, beide Kennzeichen ab und bringt diese an einem PKW an. Mit diesem entfernt er sich anschließend vom Ereignisort. Für den PKW besteht keine Pflichtversicherung mehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
